1 Für zwei Jahre hat Leonie Patorra bei Frisch Auf Göppingen unterschrieben. Foto: oh

Von der SG Hegensberg-Liebersbronn nach Bietigheim und Bad Wildungen: Jetzt kehrt Leonia Patorra in die Heimat zurück und geht für Frisch Auf Göppingen auf Torejagd.















Esslingen - Drei Dinge passen schon mal perfekt: Leonie Patorra freut sich riesig, dass sie wieder zu ihre Familie und zu ihren Freunden in die Esslinger Heimat zurückkehren kann. Die Handballerin wird von der nächsten Saison an für den Traditionsverein Frisch Auf Göppingen auflaufen. Und sie hat mit Nico Kiener einen Trainer, der sich erwiesenermaßen darauf versteht, den Nachwuchs voranzubringen.

Ein vierter Punkt ist derweil noch ungeklärt: Denn die 20-Jährige, deren Heimatverein die SG Hegensberg/Liebersbronn ist, möchte natürlich gerne weiterhin in der Bundesliga spielen, so wie sie es derzeit noch bei der bei den Bad Wildungen Vipers tut. Ob die Frisch-Auf-Frauen den Wiederaufstieg aus Liga zwei in die Beletage des deutschen Frauen-Handballs schaffen, steht allerdings noch nicht fest. Die Göppingerinnen haben es zwar selbst in der Hand, dürfen sich aber in einem Vierkampf um die Spitze keine größeren Fehler mehr erlauben.

„Klar, am liebsten wäre mir die 1. Liga und es sieht ja bislang auch sehr gut aus“, sagt Patorra. Dass sie in Bad Wildungen und zuvor bei der SG BBM Bietigheim bereits Bundesligaluft schnuppern konnte, kommt der Rückraumspielerin für ihr Engagement in Göppingen natürlich entgegen. Doch die Studentin der Medien- und Kommunikationswissenschaften will bei Frisch Auf, wo sie schwerpunktmäßig auf halblinks oder für die Mitte-Position eingeplant ist, einen weiteren Schritt machen. Dabei will sich Patorra auf ihre Lebenseinstellung „Focus on the good“ verlassen und wird sich, wie in ihren bisherigen Vereinen auch, in den nächsten beiden Jahren voll ins Zeug legen. Ein Vorteil könnte sein, dass sie ihren neuen Coach schon kennt: In der HVW-Jugendauswahl sind sich die beiden mehrfach begegnet.