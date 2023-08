1 Die Enttäuschung ist der Trainerin und dem Team nach dem WM-Aus ins Gesicht geschrieben. Foto: /Eibner-Pressefoto/Memmler

Nach den Männern scheiden nun auch die Frauen des Deutschen Fußball-Bundes schon in der Vorrunde einer Weltmeisterschaft aus. Schwerfällig und ideenlos knicken sie unter dem Erfolgsdruck ein. Ein Fazit.















Es mutete fast schon sarkastisch an, was sich die Regie im Brisbane Stadium an diesem aus deutscher Sicht schmachvollen Abend mit Schlusspfiff leistete: Aus den Lautsprechern dröhnte das Lied „Happy“ (zu deutsch: Glücklich) von Pharrell Williams, als auf dem Rasen nur Trauer herrschte. Alexandra Popp suchte einen kurzen Dialog mit Sturmpartnerin Lea Schüller, während Torhüterin Merle Frohms schon tieftraurig auf dem Hosenboden hockte. Abwehrspielerin Marina Hegering schaute entgeistert auf die sich rasch leerenden Tribünen.