Frauenfußball: TVH-Ladies holen den Freizeitliga-Pokal

1 Nach dem Triumph kennt der Jubel keine Grenzen. Foto: oh

Die Hochdorferinnen besiegen im Finale die SV Eintracht Stuttgart mit 3:2.











Link kopiert

Es nennt sich Freizeitliga – aber wenn man auf dem Platz steht, will man gewinnen wie in allen anderen Ligen auch. Die TV Hochdorf Ladies machen das zurzeit recht erfolgreich. Nun haben sie den Pokalwettbewerb der Freizeitliga gewonnen. Vor mehr als 200 Zuschauern besiegten sie im Finale auf dem heimschen Platz das Team von SV Eintracht Stuttgart mit 3:2 – jubelten und nahmen aus den Händen von Staffelleiter Jürgen Schmidt vom Württembergischen Fußballverband (WFV) den Wanderpokal und den Siegerwimpel entgegen.

Unsere Empfehlung für Sie Frauenfußball Sabrina Trampitsch gelingt Hattrick Die Landesliga-Fußballerinnen der SGM Wendlingen/Ötlingen gewinnen das letzten Saisonheimspiel gegen den TSV Ottmarsheim mit 3:1.

Zur Halbzeit lagen die Hochdorferinnen schon durch zwei Tore von Susan Wissler und einem per Elfmeter von Eva Beier mit 3:0 in Führung. Die Stuttgarterinnen verkürzten nach dem Wechsel zwar noch auf 2:3, doch der Ausgleich gelang ihnen nicht mehr. Gefeiert wurde am Ende aber dennoch gemeinsam.