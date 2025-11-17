Frauenfußball: Deizisau trennt sich von Trainer Tim Neidhart

Der Coach Tim Neidhart verlässt den Frauenfußball-Regionenligisten TSV Deizisau im Winter „aufgrund privater Umstände“.











Link kopiert

Die Landesliga-Fußballerinnen der SGM Wendlingen/Ötlingen wollten das Schlusslicht TSV Nellmersbach nicht unterschätzen. Entsprechend konzentriert gingen sie die Aufgabe an – und lösten sie mit 3:0. In der Regionenliga kam der TSV Deizisau gegen den SV Horrheim zu einem 1:1. Am Montagabend gab der Verein dann bekannt, dass er sich zur Winterpause von Trainer Tim Neidhart trennen wird. Grund ist demnach nicht das mäßige sportliche Abschneiden des Teams. „Aufgrund privater Umstände seinerseits haben wir uns einvernehmlich zu dieser Maßnahme entschieden“, hieß es in einer Mitteilung. „Menschlich hat alles gepasst“, ergänzte Kapitänin Laura Gleißner, „wir gehen im Guten auseinander.“ Nun suchen die TSV-Kickerinnen nach einem Nachfolger.