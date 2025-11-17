Frauenfußball: Deizisau trennt sich von Trainer Tim Neidhart
1
Foto: oh

Der Coach Tim Neidhart verlässt den Frauenfußball-Regionenligisten TSV Deizisau im Winter „aufgrund privater Umstände“.

Die Landesliga-Fußballerinnen der SGM Wendlingen/Ötlingen wollten das Schlusslicht TSV Nellmersbach nicht unterschätzen. Entsprechend konzentriert gingen sie die Aufgabe an – und lösten sie mit 3:0. In der Regionenliga kam der TSV Deizisau gegen den SV Horrheim zu einem 1:1. Am Montagabend gab der Verein dann bekannt, dass er sich zur Winterpause von Trainer Tim Neidhart trennen wird. Grund ist demnach nicht das mäßige sportliche Abschneiden des Teams. „Aufgrund privater Umstände seinerseits haben wir uns einvernehmlich zu dieser Maßnahme entschieden“, hieß es in einer Mitteilung. „Menschlich hat alles gepasst“, ergänzte Kapitänin Laura Gleißner, „wir gehen im Guten auseinander.“ Nun suchen die TSV-Kickerinnen nach einem Nachfolger.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 10,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.