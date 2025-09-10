Frauenfußball – Regionenliga: Neuer Schwung bei den Frauen des TSV Deizisau
1
Das Team des TSV Deizisau 2025/2026, hinten von links: Selina Krieger, Johanna Knüppel, Melina Mozer, Julia Knoblauch, Marie Breier, Sarah Linke, Lena Mugele, Hannah Schloz, Marisa Scheel. Mitte von links: Tim Neidhart, Lexi Berner, Michelle Siegel, Katharina Koch, Laura Gleißner, Claudia Lopes, Annika Mora, Anna Katzmaier, Manfred Bayer. Vorne von links: Xenia Venohr, Anna-Marie Koch, Leni Mora, Annika Schupp, Ronja Thum, Tina Kirchschlager, Julia König. Es fehlen: Lily Michel, Fabienne Siegel, Karin Weber, Marina Timm, Kristin Oberle. Foto: TSV Deizisau

Die Regionenliga-Fußballerinnen des TSV Deizisau starten mit Neu-Coach Tim Neidhart und wenig Fluktuation im Kader.

Bei den Fußballerinnen des TSV Deizisau bewegt sich etwas – und sie wollen in der am Sonntag startenden Saison in der Regionenliga 2 wieder voll angreifen. Nach dem Wechsel von Chris Händgen, den es zu den Landesliga-Kickerinnen des FV 09 Nürtingen zog, übernahm nach der abgelaufenen Runde Tim Neidhart den Trainerposten. Und der 25-Jährige ist in Deizisauer kein Unbekannter, denn er spielte selbst für das Männerteam in der Saison 2021/2022, als der TSV noch in der Landesliga kickte. „Es war schon ausschlaggebend, dass ich den Verein gut kenne“, erklärt Neu-Coach Neidhart und fügt hinzu: „Da ich aufgrund mehrerer Knieverletzungen Fußball-Invalide geworden bin, wollte ich im Trainerbereich einsteigen. Ich habe ein Probetraining in Deizisau dann übernommen und es hat relativ schnell gefunkt und gepasst.“

