Frauenfußball – Landesliga: TSV Wendlingen schielt nach oben

1 Das TSV-Team, hinten von links. : Torwarttrainer Florian Blankenhorn, Franziska Claus, Caroline Müller, Kathrin Winkler, Selina Stenzel, Laura Gerlinger, Jenny Schmid, Juliane Zeller, Fitnesscoach Rolf Kurutz. Mitte von links : Trainer Carlo Liotti, Maja Schmid, Lea Micko, Lisa Medwed, Linda Ganter, Nina Streicher, Sabrina Trampitsch, Janina Sanzi, Spielleiter Uwe Starz, Torwarttrainerin Sandra Blankenhorn. Vorne von links : Laura Schöne, Sarah Deuschle, Sina Frank, Vivien Mahler, Vanessa Propach, Hanna Schmidt, Isabel Hildebrand. Foto: TSV Wendlingen

Die Landesliga-Fußballerinnen des TSV Wendlingen wollen nach dem 3. Platz in der Vorsaison nun unter dem neuen Trainer Carlo Liotti den Aufstieg in die Verbandsliga anpeilen.











Der Jubel kannte keine Grenzen, als Sabrina Trampitsch in der Nachspielzeit des WFV-Pokalspiels (2. Runde) eine Flanke artistisch zum 2:1-Endstand für die Fußballerinnen des Landesligisten TSV Wendlingen gegen die VfL Sindelfingen Ladies verwertete. Besonders war der Treffer nicht nur für Trampitsch selbst, da sie erst vor kurzem zum Team von der Spvgg Rommelshausen dazugestoßen war, sondern für alle Spielerinnen, die neben dem Einzug in die nächste Runde auch die Sindelfinger Favoritinnen (Verbandsliga) aus dem Pokal warfen. „Das war auf jeden Fall ein Erfolg, denn wenn man so ein Team schlägt, dann weist das schon mal die Richtung, wo wir hinwollen“, sagte TSV-Spielleiter Uwe Starz.