Frauenfußball – Landesliga: SGM Wendlingen/Ötlingen: Ein „eingeschworener Haufen“

1 Das Team der SGM 2025/2026, hinten von links: Torwarttrainer-Duo Sandra und Florian Blankenhorn, Kathrin Winkler, Franziska Claus, Caroline Müller, Juliane Zeller, Nina Köck, Maja Schmid, Fanny Schickinger, Naemi Vogt, Trainer Harald Weniger, Spielleiter Uwe Starz, Physio Rolf Kurutz. Vorne von links: Jasmin Breckel, Laura Schöne, Sabrina Trampitsch, Leonie Hammley, Amelie Vogt, Lea Micko, Laura Gerlinger, Jenny Schmid, Janina Sanzi. Es fehlen: Isabel Hildenbrandt, Hanna Schmidt, Joelina Kurrle, Mailin Merkwitza. Foto: SGM Wendlingen/Ötlingen

Die SGM Wendlingen/Ötlingen setzt in der kommenden Landesliga-Saison auf Kontinuität – und frische Impulse von Neu-Coach Harald Weniger, der den starken Zusammenhalt hervorhebt.











Die Landesliga-Fußballerinnen der SGM Wendlingen/Ötlingen starten mit einer Mischung aus Beständigkeit und Aufbruch in die neue Saison. Während das Team fast – bis auf zwei Abgänge – geschlossen zusammenbleibt, möchte Neu-Trainer Harald Weniger neue Impulse setzen und hat eine klare Marschroute: „Es geht um Leistung, wir wollen etwas erreichen.“ Weniger, der das Team von Carlo Liotti übernahm, war zuletzt einige Jahre bei der TuS Metzingen als Torwarttrainer tätig. Laut Spielleiter Uwe Starz ist in Weniger nun die „richtige Lösung“ gefunden.