Frauenfußball in der Region: Deizisauer Verletzungspech

Die Regionenliga-Fußballerinnen des TSV Deizisau verlieren gegen Winnenden mit 0:4, die SGM Wendlingen/Ötlingen unterliegt in der Landesliga.











Die 0:4-Niederlage der Regionenliga-Fußballerinnen des TSV Deizisau gegen den SV Winnenden wurde von der schweren Verletzung von Marlen Mora überschattet, die sich kurz vor der Halbzeit in einem Zweikampf einen komplizierten Bruch im Sprunggelenk zuzog. In der Woche zuvor war die Partie beim SB Asperg abgebrochen, nachdem sich die Deizisauerin Xenia Venohr verletzt hatte. Eine Liga drüber unterlag die SGM Wendlingen/Ötlingen dem SV Hoffeld mit 1:3.