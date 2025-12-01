Frauenfußball im Kreis Esslingen: TSV Deizisau rutscht auf vorletzten Platz ab
1
Die SGM-Fußballerinnen feiern in der Landesliga einen erfolgreichen Jahresabschluss. Foto: oh

Die Fußballerinnen der SGM Wendlingen/Ötlingen siegen mit 4:0 in der Landesliga. Die Deizisauerinnen unterliegen dem Regionenliga-Ersten mit 0:5.

Die Landesliga-Fußballerinnen der SGM Wendlingen/Ötlingen gewannen das letzte Pflichtspiel des Jahres – zugleich der Rückrundenauftakt – bei der SSG Ulm deutlich mit 4:0. Die SGM überwintert mit 20 Punkten auf Rang fünf. Indes kassierte der TSV Deizisau beim Tabellenführer VfB Obertürkheim in der Regionenliga im ersten Rückrundenspiel – und im letzten unter Interimscoach Mario Sinko – eine 0:5-Pleite. „Leider war die Zeit zu knapp, um große Veränderungen zu bewirken, doch wir sind dankbar, dass er uns bestmöglich unterstütz hatte. Wir bedanken uns bei Sinko für sein Engagement und sein Einspringen“, sagte Deizisaus Kapitänin Laura Gleißner.

