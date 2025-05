Frauenfußball im Kreis Esslingen: SGM Wendlingen/Ötlingen feiert Kantersieg

1 Die Landesliga-Fußballerinnen der SGM Wendlingen/Ötlingen sind zurück in der Erfolgsspur. Foto: oh

Die Landesliga-Fußballerinnen der SGM Wendlingen/Ötlingen klettern durch den 7:1-Erfolg gegen den Achten SGM Crailsheim/Jagstheim/Onolzheim auf Platz fünf. Regionenligist TSV Deizisau verschafft sich Luft im Abstiegskampf.











Link kopiert

Die Landesliga-Fußballerinnen der SGM Wendlingen/Ötlingen sind nach einer Schwächephase – vier Pleiten in Serie – wieder zurück in der Spur und gewannen gegen den Achten SGM Crailsheim/Jagstheim/Onolzheim klar mit 7:1. Damit kletterten die Wendlingerinnen auf Rang fünf, aber der Aufstiegsrelegationsplatz ist mit acht Punkten Rückstand immer noch in weiter Ferne. Der TSV Deizisau (Rang acht) bezwang derweil auswärts den Tabellennachbarn SGM Oppenweiler/Sulzbach II mit 5:2, sicherte sich wichtige Punkte im Abstiegskampf und hat nun fünf Zähler Vorsprung auf den Neuntplatzierten.