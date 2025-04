Frauenfußball im Kreis Esslingen: SGM Wendlingen/Ötlingen erkämpft sich wichte Punkte

1 Die Regionenliga-Kickerinnen des TSV Deizisau unterliegen indes dem Tabellenführer mit 0:3. Foto: oh

Die Landesliga-Fußballerinnen der SGM Wendlingen/Ötlingen siegen gegen den Drittplatzierten SGM Oppenweiler/Sulzbach mit 4:1.











Die Fußballerinnen der SGM Wendlingen/Ötlingen gewannen gegen den Landesliga-Dritten SGM Oppenweiler/Sulzbach mit 4:1, holten drei wichtige Punkte und verschafften sich wieder den Anschluss an das obere Drittel. Derweil unterlagen die Regionenliga-Kickerinnen des TSV Deizisau zuhause gegen den Tabellenführer TSV Nellmersbach mit 0:3. Die Deizisauerinnen bleiben somit auf Tabellenplatz acht, haben sich aber bereits ein Zwölf-Punkte-Polster auf den Abstiegsrelegationsrang zehn erspielt. Am Sonntag (11 Uhr) sind die Deizisauerinnen zu Gast bei den Frauen des Drittplatzierten Sportvg Feuerbach. Leicht wird es für Deizisau nicht, den Anschluss an das Mittelfeld herzustellen.