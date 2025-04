Frauenfußball im Kreis Esslingen: SGM Wendlinge/Ötlingen rutscht auf Rang sieben ab

1 Die Deizisauerinnen freuen sich nun auf das Viertelfinalspiel im Bezirkspokal gegen das zweite Team der SGM. Foto: oh

Die Landesliga-Kickerinnen der SGM Wendlingen/Ötlingen verlieren beim Vorletzten. Regionenligist TSV Deizisau fiebert indes auf das Viertelfinalspiel im Bezirkspokal hin.











Die Landesliga-Fußballerinnen der SGM Wendlingen/Ötlingen unterlagen beim Vorletzten SpVgg Gammesfeld klar mit 0:3, rutschten auf Platz sieben ab und verloren den Anschluss an das obere Drittel. Der TSV Münchingen II auf dem Aufstiegsrelegationsplatz zwei ist nun neun Punkte entfernt. Derweil kassierte der TSV Deizisau in der Regionenliga bei der Sportvg Feuerbach eine verdiente 0:2-Niederlage. Die Generalprobe vor dem Viertelfinale im Bezirkspokal am Mittwoch (19.30 Uhr) bei der SGM Wendlingen/Ötlingen II ist für den TSV so misslungen. Dennoch wollen die Deizisauerinnen freilich ins Halbfinale einziehen – und den Titel verteidigen. Im vergangenen Jahr reckten die Deizisauer Kickerinnen nach dem 2:0-Finalsieg SGM Aufhausen/Nellingen den Pokal in die Höhe.