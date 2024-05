Frauenfußball – Bezirkspokal: Deizisauer Frauen holen sich den Pott

1 TSV-Kapitänin Laura Gleißner reckt den Pokal weit nach oben. Foto: /Herbert Rudel

Die Regionenliga-Fußballerinnen des TSV bezwingen im Finale des Bezirkspokals den künftigen Ligarivalen, die SGM Aufhausen/Nellingen mit 2:0.











Beide Teams traten mit viel Selbstbewusstsein an: Die Spielerinnen der SGM Aufhausen/Nellingen als Meister der Bezirksliga und Aufsteiger in die Regionenliga, die Deizisauerinnen spielten ihrerseits in der Regionenliga eine passable Saison und standen in der vergangenen Runde schon mal im Pokalfinale. Daher begegneten sich beide Teams nahezu auf Augenhöhe, wobei die Deizisauer Fußballerinnen als leichter Favorit galten. Dieser Rolle wurden sie am Ende auch gerecht. Die TSV-Frauen siegten mit 2:0 (2:0) gegen die SGM.