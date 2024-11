Frauen-Nationalelf in Stuttgart: DFB-Frauen machen Station beim VfB

1 Giulia Gwinn (li.) kommt mit dem deutschen Nationalteam zum VfB Stuttgart. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Die Fußballerinnen des VfB Stuttgart streben nach oben, haben als Tabellenführer der Regionalliga am Sonntag ihr letztes Spiel 2024 bei Eintracht Frankfurt III mit 11:0 gewonnen. Wenn alles weiterläuft wie bisher, feiern sie im Frühjahr den Aufstieg in die zweite Liga. Ziel ist es, auf lange Sicht Topfußball der Frauen in Stuttgart zu etablieren. Was genau damit gemeint ist, können die Beteiligten an der Mercedesstraße schon von diesem Montag an sehen.

Dann nämlich treffen sich die Auserwählten der deutschen Nationalelf in Stuttgart. Zwei Tage lang wird das Team des Bundestrainers Christian Wück dann auf dem Vereinsgelände des VfB Stuttgart trainieren, ehe der Tross am Mittwoch nach Zürich weiterreist. Dort steht dann am Freitag (20 Uhr) das vorletzte Länderspiel des Jahres gegen die Schweiz an. Am 2. Dezember (20.30 Uhr) erfolgt dann der Jahresabschluss in Bochum gegen Italien.

„Wir wollen das Pflänzchen weiter wachsen lassen und uns die Überzeugung erarbeiten, gegen jeden Gegner bestehen zu können“, sagt vor diesen beiden Partien Christian Wück, der das Team erst im Sommer übernommen hat. Entsprechend experimentierfreudig zeigt sich der ehemalige Bundesligastürmer, der jungen Spielerinnen im anstehenden Lehrgang eine Chance geben möchte.

Eine Pause bekommen dagegen die in Göppingen geborene Torhüterin Ann-Kathrin Berger sowie Sara Däbritz und Nicole Anyomi. „Es ist kein Widerspruch, mit einer jüngeren Mannschaft beide Spiele gewinnen zu wollen“, sagt Wück. Auf Jule Brand muss er verletzungsbedingt verzichten.

Stuttgart wurde auch deshalb als Standort für die ersten Trainingstage ausgewählt, da die Nationalmannschaft hier in der Region noch selten zu Gast gewesen ist. Allerdings werden die Fußballfans nicht viel vom Team um Giulia Gwinn haben. Die beiden bislang anberaumten Trainingseinheiten werden für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sein.

Einen Blick auf die Einheit am Montagnachmittag können allerdings die Fußballerinnen des VfB Stuttgart erhaschen – da sie im Anschluss ebenfalls auf dem Vereinsgelände an der Mercedesstraße trainieren. Einige von ihnen treffen dabei auf bekannte Gesichter. Mandy Islacker und Leonie Maier haben einst im Nationalteam gespielt und sind 2016 mit der deutschen Mannschaft Olympiasiegerinnen geworden. VfB-Torhüterin Kiara Beck gehörte vor einigen Wochen zum deutschen Aufgebot der U-20-WM.