1 Jelena Pabst von Ohain ist seit wenigen Wochen Chefärztin der Kinderherzchirurgie in Stuttgart. Foto: © die arge lola / Kai Loges und Andreas Langen

In der Sana-Herzchirurgie Stuttgart hat eine Frau die Leitung der Kinderherzchirurgie übernommen – als erste Ärztin bundesweit in dieser Funktion. Warum Frauen mit Aufstiegsambitionen in der Medizin noch vor so vielen Hürden stehen.















Wenn Jelena Pabst von Ohain ihren kleinen Patienten helfen will, muss sie deren Herz zum Stillstand bringen. Erst dann kann sie es öffnen – um es wieder in Ordnung zu bringen. Sie schließt Löcher, setzt neue Klappen ein, ordnet Gefäße oder zieht neue Wände ein. An mindestens drei Tagen in der Woche steht die Kinderherzchirurgin der Sana-Herzchirurgie im Operationssaal. „An diesen Tagen bin ich ganz fokussiert“, sagt die 44-Jährige. Der Alltag verschwindet hinter gleißendem OP-Licht. „Nur das, was zählt, sehe ich vor mir: das kleine Herz des Kindes, das richtig schlagen soll.“