1 Da hilft nur noch weiterpassen – Reichenbachs Julia Seidel wird gleich von drei Denkendorferinnen in die Zange genommen. Foto: /Herbert Rudel

Die Württembergliga-Handballerinen des TV Reichenbach kassieren im Lokalderby gegen den TSV Denkendorf eine überraschende 22:27 (10:13)-Klatsche.















Reichenbach - Rolf Gaber ist ein Mann, den so schnell nichts aus der Fassung bringt. Auch nach dem denkwürdigen Auftritt der Württembergliga-Handballerinnen des TV Reichenbach bei der 22:27 (10:13)-Niederlage gegen den vermeintlichen Underdog TSV Denkendorf rang das Trainerurgestein, das seit dieser Saison in Diensten des TVR befindet, nicht lange nach Worten: „Diplomatisch ausgedrückt, sind wir zu 99 Prozent selbst schuld an der Niederlage.“