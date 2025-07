Frauen-Handball der Spitzenklasse: Ludwigsburg gewinnt Test in Wolfschlugen

Das Top-Team besiegt Frisch Auf Göppingen mit 31:26.











Es war ein Handball-Leckerbissen für die Fans: Der mehrfache deutsche Meister der Frauen und Champions-League-Teilnehmer HB Ludwigsburg besiegte in einem Testspiel in Wolfschlugen den Ligakonkurrenten Frisch Auf Göppingen standesgemäß mit 31:26 (16:15).

Die Ludwigsburgerinnen traten in Bestbesetzung mit allen Nationalspielerinnen an, wogegen Göppingens Trainer Nico Kiener auf einige verletzte Spielerinnen verzichten musste. Zeitweise zeigten beide Teams tolle Aktionen mit sehenswerten Anspielen und Toren, wobei sich Rechtsaußen Jenny Behrendt mit sechs Treffern auszeichnete. Aber auch Luisa Schulze und Kaba Gassama taten sich mit guten Aktionen am Kreis hervor. Bis zur Halbzeit war die Partie recht ausgeglichen, aber der Favorit lag stets leicht vorne. Nach dem Wechsel waren die Ludwigsburgerinnen dann aber doch stabiler und im Angriffsspiel konsequenter, wodurch sich das Team schnell auf 20:15 absetzte. Am Ende aber waren beide Trainer, Göppingens Nico Kiener und Ludwigsburgs neuer Coach Tomas Hlavatny, zufrieden. Das galt ebenso für Gastgeber TSV Wolfschlugen und die 500 Fans.