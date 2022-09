1 Selina Krieger, hier während des Pokalspiels gegen den VfB Stuttgart vor Nadine Gairing am Ball, verstärkt die Deizisauer Fußballerinnen. Foto: /Herbert Rudel

Die Regionenliga-Fußballerinnen des TSV Deizisau formulieren vor dem Saisonstart klare Ziele – für den Auftritt auf dem Platz und daneben.















Mit Niederlagen umzugehen, ist eine der wichtigsten Erfahrungen, die man im Sport macht. Die Fußball-Frauen des TSV Deizisau jedenfalls zeigen, dass sie es können: In der vergangenen Saison waren sie in der Regionenliga lange klar auf Aufstiegskurs. Dann schwächelten sie in Schlussphase, verspielten am letzten Spieltag den direkten Aufstieg und scheiterten anschließend in der zweiten Runde der Relegation. An diesem Sonntag starten die TSV-Frauen in die neue Runde, wieder in der Regionenliga – und geben als Ziel aus: Aufstieg.