Frauen-Fußball: Deutsche Mannschaft scheitert bei U20-WM im Elfmeterschießen

2 Cora Zicai (Mitte) traf für Deutschland zum 1:0. Foto: Fernando Vergara/AP/dpa

Die deutschen Juniorinnen treffen im WM-Viertelfinale in der Nachspielzeit zum 2:0 gegen die USA - und verpassen dennoch den Einzug ins Halbfinale.











Cali - Die deutschen Fußballerinnen haben bei der U20-Weltmeisterschaft nach einem dramatischen Spielverlauf mit drei Toren in der Nachspielzeit das Halbfinale verpasst. Gegen die USA verlor die Mannschaft von Trainerin Kathrin Peter im Elfmeterschießen 1:3. In Cali gab das Team dabei durch zwei ganz späte Gegentreffer eine 2:0-Führung aus der Hand - die USA trafen in der achten und neunten Minute der Nachspielzeit.

Für Deutschland hatten zuvor Cora Zicai (61. Minute) und Loreen Bender (90.+2) die Tore erzielt. Im Elfmeterschießen traf nur Jella Veit für Deutschland. Deutschland und die USA sind mit jeweils drei Titeln Rekordweltmeister bei den U20-Juniorinnen. "Das ist alles sehr bitter, die USA waren das glücklichere Team", sagte Peter nach dem Ausscheiden.

"Es ist unglaublich schade, dass sich unsere U 20-Frauen nicht für ihre guten Leistungen und ihre Leidenschaft belohnt haben", sagte DFB-Sportdirektorin Nia Künzer. "Der Einzug unter die besten Vier wäre sicherlich ein weiterer wichtiger Entwicklungsschritt gewesen." Dennoch habe das Turnier gezeigt, welches Potenzial in diesen Spielerinnen stecke, betonte Künzer. "Darauf lässt sich aufbauen, nicht zuletzt auch in der Liga."