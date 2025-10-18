Frauen des VfB Stuttgart: Rosa Rückert – das Talent für die besonderen Momente
1
Rosa Rückert stürmt seit diesem Sommer für das Frauenteam des VfB Stuttgart. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Rosa Rückert ist erst 18 Jahre alt – verfolgt aber klar ihre Ziele. Mit den Frauen des VfB Stuttgart spielt sie am Sonntag gegen Turbine Potsdam. Geschieht wieder was „Krasses“?

Die Erinnerung spült auch einige Tage danach noch ein Lächeln auf die Gesichter der Beteiligten – was ja auch kein Wunder ist. 0:4 lagen die Frauen des VfB Stuttgart am vergangenen Sonntag in der Partie beim 1. FSV Mainz 05 zurück. Als die Partie abgepfiffen wurde, stand es 5:4. „Wir haben“, sagt Rosa Rückert, „etwas Krasses geschafft.“ Woran die Offensivspielerin großen Anteil hatte.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.