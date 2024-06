Frau mit psychischer Erkrankung: Esslingerin sucht seit drei Jahren erfolglos neue Wohnung

1 Assistenzhund Milou lebt seit 2023 bei Sarah Wenzel. Foto: Roberto Bulgrin

Sarah Wenzel leidet unter den Folgen eines Kindheitstraumas. Im Alltag hat die Esslingerin schnell mit Stress und Erschöpfung zu kämpfen. Bei der Wohnungssuche wird das für die 31-Jährige zum Problem.











Mit einer psychischen Erkrankung ist es enorm schwierig, auf dem umkämpften Esslinger Wohnungsmarkt ein neues Zuhause zu finden. Diese Erfahrung hat Sarah Wenzel gemacht. Die 31-Jährige lebt derzeit in einer Wohnung in der Nähe des Marktplatzes. Seit drei Jahren versucht sie, mit Freundinnen zusammenzuziehen. Trotz mehr als 200 Anfragen wurden die Frauen aber noch zu keiner Besichtigung eingeladen. Sarah Wenzel sagt, sie verstehe, dass ihr Profil auf Vermieter abschreckend wirken könne. Vor einigen Jahren wurde bei ihr eine Traumafolgestörung mit Komorbidität diagnostiziert. Das bedeutet, dass sich negative Erfahrungen auf die Psyche auswirken und mehrere Krankheitsbilder zusammenfallen. Wenzels Trauma liegt in der Kindheit. Die Situation in ihrem Elternhaus habe ihr nachhaltig zu schaffen gemacht, erzählt sie. Details wolle sie nicht nennen.