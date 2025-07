Remseckerin in Winnenden vermisst: 30 Jahre alte Vermisste nach Hinweisen aus der Bevölkerung angetroffen

1 Die Polizei in Winnenden suchte nach einer jungen Frau, die seit Mittwoch vermisst worden war (Symbolfoto). Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz

Seit Mittwoch wurde eine Frau aus Remseck am Neckar vermisst. Die Vermisste war in einer Klinik in Winnenden, als sie verschwand. Die Polizei konnte sie nun finden.











Eine 30 Jahre alte Frau aus Remseck am Neckar (Kreis Ludwigsburg), die am Mittwoch vermisst gemeldet worden war, ist wieder aufgetaucht. Die Frau war in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) in einem Krankenhaus in Behandlung gewesen und hatte dieses am Mittwoch um die Mittagszeit zu Fuß verlassen.

Gegen 12.10 Uhr wurde sie daraufhin vermisst gemeldet. Gegen 20.15 Uhr am Mittwochabend startete die Polizei eine Fahndung, an der zwischen 22.15 Uhr und 22.45 Uhr auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war.

Die Polizei hatte ein Foto der Vermissten veröffentlicht und die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Nun habe ein entsprechender Hinweis dazu geführt, dass Beamte die Vermisste am Donnerstagmittag antreffen konnten. Sie sei anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert worden.