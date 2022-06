1 Die 50-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Foto: dpa/Boris Roessler

Dienstagmorgen wurde laut Polizeiangaben in Wendlingen (Kreis Esslingen) eine Frau beim Verlassen ihres Pkws von einem Auto erfasst.















Beim Aussteigen ist laut Polizeiangaben Dienstagvormittag in Wendlingen eine 50-Jährige von einem Pkw erfasst worden.

Nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt wurde eine 50-jährige Sprinterfahrerin am Dienstagvormittag nach einem Verkehrsunfall in eine Klinik eingeliefert. Sie war mit ihrem Fahrzeug gegen 10.15 Uhr in der Albstraße unterwegs und parkte dort am rechten Fahrbahnrand. Beim Aussteigen übersah sie eine 66-Jährige, die mit ihrem Auto links am geparkten Sprinter vorbeifahren wollte. Die 50-Jährige wurde vom Fahrzeug erfasst und stürzte zu Boden. Am Wagen der 66-Jährigen entstand durch den Aufprall ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.