Frau berichtet von Trennung im Alter: Nach 46 Jahren verlässt er sie plötzlich für eine Jüngere

1 Die Welt sieht erst mal sehr düster aus, wenn man nach Jahrzehnten der Partnerschaft verlassen wird. Foto: picture alliance / dpa/Julian Stratenschulte

Margarethe ist 77, als ihr Partner ihr beim Frühstück gesteht, dass er eine andere liebt. Wie orientiert man sich neu, wenn man zusammen alt werden wollte und eigentlich keinen Plan B für das Leben ohne den Partner hat? Eine Frau berichtet.











Irgendwann ist Margarethe der Satz entschlüpft: „Ich kann nicht mehr, mir ist das alles zu viel!“ Ihre Ärztin hat ihr daraufhin ein Versprechen abgenommen. „Ich habe ihr versprochen, nicht in den Neckar zu springen“, sagt die 77-Jährige lakonisch. Ihr sind in den letzten Monaten ein bisschen die Höhen und Tiefen abhanden gekommen, wenn sie erzählt. Sie hat sich ein Jahr der Trauer gegeben. Als habe ihr Lebensgefährte Willy sie nicht nach 46 Jahren Beziehung verlassen, sondern als sei er gestorben und sie seine Witwe. Mehr als die Hälfte der Zeit hat sie schon hinter sich. Nach diesem Jahr will sie einen Zustand für sich gefunden haben, der für sie erträglich ist. Wie ein Medikament, auf das man angewiesen war, will sie Willy ausschleichen lassen aus ihrem Leben.