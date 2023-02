Bei einem Unfall ist eine Frau am Sonntag in Plattenhardt leicht verletzt worden. Ein Autofahrer hatte sie zu spät gesehen.















Eine Fußgängerin ist am späten Sonntagnachmittag auf einem Fußgängerüberweg in Filderstadt angefahren und leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hat ein 52-Jähriger, der um 17.50 Uhr mit seinem Mercedes in der Uhlbergstraße in Richtung Stetten unterwegs war, die Fußgängerin, die den Weg überqueren wollte, übersehen. Die Seniorin wurde von dem Wagen erfasst und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Mercedes entstand laut Polizei ein Schaden von ungefähr 4000 Euro.