Wer ist da wer? Links der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius, rechts der CDU-Politiker Armin Laschet. Foto: Imago

Neuer Dienstherr im Verteidigungsministerium – aber im Netz ist vor allem eines Thema: Wie verblüffend ähnlich sich Boris Pistorius und Armin Laschet sehen.















Deutschland hat einen neuen Verteidigungsminister – aber auf Twitter ist in Sachen Boris Pistorius vor allem eines Thema: Die frappierende Ähnlichkeit des SPD-Politikers zum früheren Union-Kanzlerkandidaten Armin Laschet.

Kaum war der Name Pistorius am Mittwoch in der Welt, tauchten auf Twitter schon die ersten Bildkombos auf – zusammen mit launigen Bemerkungen wie: „Hat man den neuen #Verteidigungsminister Boris Pistorius und Armin Laschet schon einmal gemeinsam in einem Raum gesehen? Oder ist das eine neue Folge Undercover Boss?“

Mancher mutmaßte sogar scherzhaft, CDU-Mann Laschet habe sich unter falscher Identität in den Bendlerblock eingeschleust:

Wilde Theorien wurden gesponnen:

Lustige Bilderrätsel waren schnell erstellt:

Ein Journalist soll im Wahlkampf 2021 seine liebe Not gehabt haben, Pistorius und Laschet auseinanderzuhalten, schreibt die „Neue Züricher Zeitung“. Auf den Gängen des Bundestags sei der Reporter auf Pistorius zugegangen – im Glauben, es handele sich um Laschet. Pistorius habe sich einen Spaß gemacht, und den Irrtum erst aufgeklärt, als das Live-Interview kurz davor war zu beginnen.

Da kann man nur hoffen, dass im politischen Berlin künftig niemand Probleme hat, die beiden zu unterscheiden.