Frankreich: Zweijähriger stirbt in überhitztem Auto - Vater festgenommen

1 Als der Vater zu seinem im Auto vergessenen Zweijährigen eilte, war dieser bereits tot (Symbolbild). Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Eigentlich wollte ein Mann in Frankreich laut Staatsanwaltschaft seinen Sohn bei der Kita absetzen. Dann aber parkt er sein Auto bei der Arbeit - und der Zweijährige bleibt bei Hitze im Wagen.











Istres - Ein zweijähriger Junge ist in Frankreich in einem überhitzten Auto gestorben. Sein Vater habe am Donnerstagmorgen vergessen, ihn beim Kindergarten abzugeben, teilte die Staatsanwaltschaft in Aix-en-Provence mit. Der Mann habe das Auto mit dem Jungen an seiner Arbeitsstelle am Luftwaffenstützpunkt im südfranzösischen Istres geparkt.

Erst als seine Frau ihn am Nachmittag anrief, weil der Junge nicht im Kindergarten war, wurde dem Mann demnach klar, dass er seinen Sohn vergessen hatte. Er eilte den Angaben nach zu seinem Auto, wo er den Zweijährigen leblos vorfand. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Vater wegen fahrlässiger Tötung in Polizeigewahrsam

Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Kindes durch Flüssigkeitsmangel feststellen. Dies ergaben auch die Ergebnisse einer Obduktion später. Der Vater wurde wegen fahrlässiger Tötung in Polizeigewahrsam genommen. In der südfranzösischen Region lagen die Spitzentemperaturen am Donnerstag bei 36 Grad im Schatten.