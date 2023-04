1 Polizisten fanden die Fünfjährige in einer Wohnung nur 200 Meter von ihrem Elternhaus entfernt tot auf. Foto: AFP/JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN

Ein fünfjähriges Mädchen wird am Dienstag in Frankreich als vermisst gemeldet. Kurz darauf ist klar: Das Kind kam gewaltsam ums Leben. Die Polizei nimmt einen verdächtigen Jugendlichen fest.















Ein fünfjähriges Mädchen kommt in Frankreich gewaltsam ums Leben. Die Polizei hat kurze Zeit später in den Vogesen einen Jugendlichen unter Tatverdacht festgenommen. Das Verbrechen sorgte in dem kleinen Ort für Erschütterung.

Die Mutter hatte das Mädchen am Dienstag als vermisst gemeldet, nachdem es beim Spielen vor der Haustür im 5000-Einwohnerort Rambervillers verschwunden war. Das berichtete die Zeitung „Vosges Matin“ am Mittwoch. Polizisten fanden die Fünfjährige in einer Wohnung nur 200 Meter von ihrem Elternhaus entfernt tot und unbekleidet in einem Müllbeutel. Bei dem Verdächtigen soll es sich nach Angaben der Zeitung um einen 15-Jährigen handeln, der bereits früher mit Sexualdelikten aufgefallen sei. Er gab der Polizei selber den Hinweis auf die Tote.

„Was gerade passiert ist, ist dramatisch. Es gibt keine Worte, es ist schrecklich“, sagte Bürgermeister Jean-Pierre Michel der Zeitung. „Ich denke viel an die Familie. Es ist schrecklich, ein Kind unter solchen Umständen zu verlieren.“