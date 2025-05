Frankreich: Gendarmerie: Brand war Grund für Stromausfall in Cannes

1 Die Stadt Cannes und die umliegenden Gebiete sind derzeit von einem Stromausfall betroffen. (Archivbild) Foto: Lewis Joly/AP/dpa

Zum Abschluss des Filmfestivals in Cannes gibt es in der Stadt einen Stromausfall. Grund dafür ist ein nächtlicher Brand. Die Gendarmerie geht von einer vorsätzlichen Tat aus.











Cannes - Die französische Gendarmerie sieht einen nächtlichen Brand an einem Elektrizitätswerk als Grund für den Stromausfall in Cannes. Man gehe davon aus, dass der Brand in der Gemeinde Tanneron vorsätzlich gelegt wurde, sagte eine Sprecherin. Ob es eine Verbindung zwischen dem Vorfall und dem Filmfestival gibt, konnte die Sprecherin nicht sagen. Am Abend findet die Preisverleihung der Filmfestspiele statt. Diese könne wie geplant über die Bühne gehen, hieß es vom Festival.

Laut Stromnetzbereiter RTE sind 160.000 Haushalte in und um Cannes von dem Stromausfall betroffen. Der Festivalpalast hat seine eigene, unabhängige Stromversorgung, der Betrieb lief daher größtenteils normal weiter. Allerdings wurden die Filmvorführungen im "Cineum", einem Multiplex-Kino, das außerhalb des Zentrums liegt, unterbrochen.