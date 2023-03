Mann erstickt im Restaurant an Steak

Ein 55 Jahre alter Mann ist am Mittwoch in einem Restaurant in Nordfrankreich gestorben. Er war beim Essen eines Steaks erstickt.















Im nordfranzösischen Le Havre ist ein Mann beim Essen eines Steaks in einem Restaurant erstickt. Trotz Rettungsversuchen des Restaurantchefs und der Besatzung eines Krankenwagens sei der 55 Jahre alte Mann am Mittwochabend gestorben, berichtete die Zeitung „Paris-Normandie“ am Donnerstag.

Der Stammgast habe mit Freunden am Tisch gesessen und ein Bavette-Steak bestellt. Beim Essen habe er plötzlich gehustet und sei nach hinten gekippt, berichtete die Inhaberin. Mit dem Heimlich-Handgriff, einer lebensrettenden Sofortmaßnahme, habe ihr Mann vergeblich ein Ersticken zu verhindern versucht.

Um Luft ringend sei der Gast, ein Spanischlehrer, vor das Restaurant getaumelt und sei zusammengebrochen. Herbeigerufene Sanitäter konnten dem Mann trotz intensiver Bemühungen nicht mehr helfen. Der Lehrer sei ein regelmäßiger Gast gewesen. „Wir waren seine zweite Familie“, sagte die Inhaberin.