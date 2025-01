Frankreich: Frankreichs Premier Bayrou übersteht Misstrauensvotum

TikTok-Sperre in den USA TikTok-Nutzer flüchten auf chinesische Plattform Rednote

Kurz vor der drohenden TikTok-Sperre am Sonntag deutet Donald Trump einen möglichen Aufschub an. Währenddessen suchen US-Nutzer bereits nach Alternativen – und strömen in Scharen auf eine chinesische App.