Frankreich: Drei Frauen in Pariser Metro mit Stichwaffe verletzt

Schock während der Metro-Fahrt: Mitten in Paris verletzt ein Mann drei Frauen mit einer Stichwaffe.











Paris - Ein Mann soll drei Frauen in der Pariser Metro mit einer Stichwaffe verletzt haben. Der Verdächtige sei zunächst geflohen und schließlich im Großraum von Paris festgenommen worden, bestätigte der Polizeipräfekt von Paris in einem Beitrag auf der Plattform X. Die Frauen wurden nach seinen Angaben leicht verletzt und von Rettungskräften versorgt.

Die Angriffe ereigneten sich Medienberichten zufolge an zentralen Stationen der Metro-Linie 3 in der französischen Hauptstadt, unter anderem an der Station der Pariser Oper.

Der Verdächtige sei dank Aufnahmen aus Überwachungskameras und des Standortes seines Handys ausfindig gemacht worden, teilten französische Medien unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft mit.

Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez gratulierte in einem Beitrag auf X den Ermittlern, die den Verdächtigen "insbesondere dank des Netzwerks von Überwachungskameras und ihrer außergewöhnlichen Kenntnis der Gegend" festnehmen konnten.