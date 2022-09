1 Die Polizei konnte einen Verdächtigen festnehmen (Symbolbild). Foto: IMAGO/onw-images/IMAGO/Marius Bulling

Auf offener Straße ist in Frankfurt ein 44 Jahre alter Mann erstochen worden. Die Polizei konnte einen Verdächtigen festnehmen. Was bislang bekannt ist.















Link kopiert

Bei einem Streit in Frankfurt ist ein Mann auf offener Straße mit einem Messer erstochen worden. Der attackierte 44-Jährige sei trotz Reanimationsmaßnahmen noch im Rettungswagen vor Ort gestorben, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Bei der Tat am Donnerstagabend sei zudem eine Frau schwer verletzt worden. Beamte nahmen demnach einen 42 Jahre alten Verdächtigen widerstandslos und „relativ zeitnah“ am Tatort im Stadtteil Gallus fest.

Das Opfer habe nach ersten Erkenntnissen auf einem Roller gesessen und mit der 41 Jahre alten Frau gesprochen, als der mutmaßliche Täter aufgetaucht sei. Nach einem Streitgespräch soll dieser den 44-Jährigen zu Boden gezogen und auf ihn eingestochen haben. Offenbar habe die Frau dazwischengehen wollen und sei dadurch am Oberarm verletzt worden. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Zeugen alarmierten die Polizei

Zeugen hätten die Auseinandersetzung bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert, so der Sprecher der Polizei. Die Ermittlungen dauern noch an. Die Motivation für den Angriff sowie die Beziehung zwischen den Beteiligten waren zunächst unklar.