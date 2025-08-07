Frank Arnold kommt ans THG: Zwei Jahre Vakanz – Neuer Schulleiter des Esslinger THG

1 Michael Quade, Referent am Regierungspräsidium, der neue Schulleiter des THG, Frank Arnold, und sein Stellvertreter Dirk Hiddeßen (von links). Foto: TGH

Frank Arnold ist neuer Schulleiter des Esslinger Theodor-Heuss-Gymnasiums. Er bringt vielfältige Erfahrungen mit. Zwei Jahre lang war die Stelle vakant.











Frank Arnold ist neuer Schulleiter des Theodor-Heuss-Gymnasiums in Esslingen und tritt damit die Nachfolge von Michael Burgenmeister an. Das teilte das zuständige Regierungspräsidum jetzt in einem Schreiben mit. Mit ihm bekomme die Schule einen Leiter, der über vielfältige Führungserfahrungen verfügt, heißt es weiter. In der Interimszeit wurde die Leitung der Schule von dem stellvertretenden Rektor Dirk Hiddeßen kommissarisch wahrgenommen. Michael Burgenmeister hatte sich bereits 2023 in den Ruhestand verabschiedet.

Frank Arnold, 1976 in Messkirch geboren, studierte an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg die Fächer Englisch, Französisch und Deutsch für das Lehramt an Gymnasien. Im Jahr 2004 beendete er das Studium mit dem Ersten Staatsexamen. Sein Referendariat absolvierte er am Albert- Einstein-Gymnasium in Böblingen und am Otto-Hahn-Gymnasium in Ostfildern. Die Übernahme in den Landesdienst erfolgte im September 2006 am Gymnasium Unterrieden in Sindelfingen. Hier unterrichtete Frank Arnold bis 2013 und wechselte dann bis zum Jahr 2016 an die Deutsche Schule Athen.

Neuer Schulleiter des THG Esslingen hat viel Führungserfahrung

Im Jahr 2016 wurde er am Remstal-Gymnasium Weinstadt zum Abteilungsleiter bestellt. Seit dem Schuljahr 2021/2022 ist Frank Arnold als stellvertretender Schulleiter am Mörike- Gymnasium Ludwigsburg tätig. „Das Theodor-Heuss-Gymnasium Esslingen gewinnt einen Schulleiter mit zahlreichen Führungserfahrungen“, lobte das Regierungspräsidium.