Nach Hausexplosion im Stuttgarter Westen Ursache für Gasunglück an der Köllestraße wohl gefunden

Die Spurensuche an der Köllestraße ist abgeschlossen. Die Explosion ist offenbar nicht auf einen Schaden an der Hausinstallation zurückzuführen. Doch was war dann der Grund für das Unglück?