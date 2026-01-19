Fraktionen über ihre Entscheidung: Stuttgart-Sign – Nopper stimmte mit „starken Bauchschmerzen“ zu
1
Das Stuttgart war einer von mehr als 800 Abstimmungspunkten bei der Haushaltsverabschiedung im Dezember 2025 Foto: Lichtgut

Das 470.000 Euro teure Stuttgart-Sign, das im Doppelhaushalt 2026/27 beschlossen wurde, ist umstritten. Wer hat wie im Gemeinderat gestimmt – und warum?

Es war eine der knappsten Entscheidungen in der 12-stündigen Marathonsitzung des Gemeinderats zur Verabschiedung des Doppelhaushalts 2026/27 mit mehr als 800 Abstimmungspunkten: das so genannte Stuttgart-Sign, ein LED-beleuchteter Schriftzug für den Marktplatz. Laut Auskunft der Stadt lautete „das Abstimmungsergebnis zu Punkt 316 (Stuttgart-Sign): 30 Ja-Stimmen, 27 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen“. Eingestellte Kosten über zwei Jahre: 470.000 Euro.

