Frage an den Betriebsrat: Gibt es bei Mercedes künftig noch einen Bonus?
Bisher werden Mercedes-Beschäftigte – hier eine Mitarbeiterin in der Produktion in Sindelfingen – am Geschäftserfolg mit einem Bonus beteiligt. Foto: Simon Granville

Die bestehende Vereinbarung gilt nur noch für das laufende Geschäftsjahr. Und dann? Betriebsratschef Ergun Lümali zeigt sich beim „Auto-Talk“ unserer Zeitung zuversichtlich.

Seit 1997 zahlt Mercedes-Benz seinen Beschäftigten eine jährliche Gewinnbeteiligung. Ob das auch künftig noch so sein wird, ist derzeit offen. Die Vereinbarung gilt nur noch für das laufende Geschäftsjahr. Damit ist die Auszahlung im kommenden Frühjahr zwar gesichert. In der gegenwärtigen Krise der Autoindustrie aber fragen sich viele Mitarbeiter, was danach passiert. Im „Auto-Talk“ unserer Zeitung hat sich der Gesamtbetriebsratschef Ergun Lümali sehr zuversichtlich in dieser Hinsicht gezeigt.

