14 Mit diesem symbolischen Foto startete die Serie im Dezember. Es folgten unterschiedliche Arbeitsplätze von verschiedenen Personen. Foto:

Verschiedene Persönlichkeiten auf Banken, Kliniken und Touristinformationen, aber auch Künstler und Bürgermeister stellten in der kurzen Serie „Der Schreibtisch von...“ ihren jeweiligen Arbeitsplatz vor. Ein Überblick in Bildern.















Link kopiert

Esslingen - In einer unregelmäßigen Serie präsentierte unsere Zeitung in den vergangenen Wochen mehrere gewöhnliche und ungewöhnliche Arbeitsplätze. Zum Abschluss der Serie „Der Schreibtisch von...“ werden in einer Bildergalerie noch einmal alle Schreibtische abgebildet. Dabei werden auch einige der besonderen Details nochmals hervorgehoben. So hat beispielsweise Werner Bolzhauser vom Verein „Kultur am Rande“ nicht nur einen Lieblingsschreibtisch namens Reinhard, hinter diesem hängen an einer Wand auch noch verschiedene Baskenmützen und Hüte, die dem Künstler mit der Zeit zu Klein wurden.

Der Erste Bürgermeister Esslingens hat sogar gar keinen Schreibtisch mehr in seinem Büro. Stattdessen präsentiert Ingo Rust in dieser Serie seinen Besprechungstisch.

Im Fall von Matthias Ziegler sorgte die Coronapandemie dagegen für längere Nutzungszeiten des Arbeitsplatzes: Der Geschäftsführer des Klinikum Esslingen verbringt durch digitale Meetings momentan mehr Zeit an seinem Schreibtisch, auf dem Außerdem Familienfotos stehen.