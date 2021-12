EZ-Adventskalender So kam der Weihnachtsbaum in die Wohnzimmer

Der Weihnachtsbaum gehört zum Weihnachtsfest wie die bunten Eier zu Ostern. Kaum jemand kann sich heute noch an eine Zeit erinnern, in der es nicht in jeder Stube einen geschmückten Baum gegeben hat. Dabei ist der Brauch noch gar nicht so alt.