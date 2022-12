Das sind die besten Spots in Stuttgart und der Region

Fotos für Instagram und Co.

11 Die Y-Burg in Kernen-Stetten ist ein ebenso beliebtes Motiv... Foto: region Stuttgart

Warum in die Ferne reisen, wenn es wunderschöne Fotomotive auch in den Landkreisen rund um Stuttgart gibt? Eine Übersicht zeigt einige der schönsten Locations.















Link kopiert

Idyllische Natur, schöne Menschen, interessante Perspektiven: Wer sich auf Instagram umsieht, bekommt attraktive Anblicke aus aller Welt serviert. Doch nicht nur exotische Orte sind in dem sozialen Netzwerk präsent: Auch die Region bietet jede Menge Plätze, die sich als Fotolocation eignen und teilweise schon jetzt von Instagrammern gerne angenommen werden. Unser Überblick zeigt eine Auswahl der besten Insta-Spots – und Orte, die es werden könnten.

Das Remstal und der Schwäbische Wald sind äußerst fotogen

Im Rems-Murr-Kreis gibt es jede Menge Natur und entsprechend idyllische Fotospots. Im Herbst hängt beispielsweise der Nebel in den Tälern, während die Wälder teilweise noch bunt verfärbt sind. Ein auf Instagram beliebter Ort ist zum Beispiel die Y-Burg oberhalb von Kernen-Stetten. Diese ist unter anderem ein ziemlich beliebter Ort für Hochzeitsfotoshootings – und im Herbst liegt der Quader inmitten von farbenfroh verfärbten Weinreben.

Auch das Tor ins Remstal, ein Aussichtspunkt ebenfalls in Stetten, taucht auf Instagram häufig auf. Vor allem bei Wanderern, Radfahrern und Motorradfahrern ist der Ort sehr beliebt – und verleitet manche dazu, zum Beispiel ihre Bikes plus das wunderschöne Panorama festzuhalten.

Die Hörschbachfälle in Murrhardt im Schwäbischen Wald sind auf Insta und Co. sogar so beliebt, dass die Gemeinde einige Wege dorthin sperren lassen musste, um die Sicherheit und den Naturschutz weiterhin gewährleisten zu können. Die zu jeder Jahreszeit fotogenen Wasserfälle sind über offizielle Wege aber noch immer zu erreichen – hoffentlich ohne, dass die Besucher diese vermüllt hinterlassen und die Strecke mit Flip-Flops meistern wollen und sich verletzen. Beides war bereits vorgekommen.

Im Kreis Ludwigsburg bilden historische Bauwerke einen schönen Hintergrund

Die Stadt Ludwigsburg wartet mit jeder Menge prächtiger historischer Gebäude auf. Das Seeschloss Monrepos etwa ist durch Alleen mit dem Residenzschloss und dem Lustschloss Favorite verbunden – jedes dieser geschichtsträchtigen Gebäude eignet sich sehr gut als Fotokulisse. Bis zum 22. Dezember hat derzeit zudem der Ludwigsburger Weihnachtsmarkt geöffnet – das Lichterfunkeln auf dem Marktplatz ist schon selbst ein schönes Motiv, macht aber auch als Hintergrund für Porträts optisch viel her.

Die Burg Lichtenberg ist bei Instagrammern ebenfalls sehr beliebt. Seien es Influencer, die dort die schickeste Mode präsentieren, Biker, die ihre Feuerstühle in Szene setzen, oder einfach Liebhaber historischer Bauten: Das Bauwerk bei Oberstenfeld eignet sich für alles hervorragend als Kulisse.

Die Esslinger Stadtkulisse ist vielen ein Instagram-Foto wert

In Esslingen gibt es viele weitere lohnende Motive – beispielsweise die historische Altstadt mit ihren Fachwerkbauten. Da Esslingen zu den wenigen Städten gehört, die im Zweiten Weltkrieg keine großen Zerstörungen erfuhr, ist die geschichtsträchtige Kulisse zu großen Teilen erhalten geblieben. Beliebte Fotomotive sind zum Beispiel die Burg, das alte Rathaus, das Schelztor oder das Viertel am Kesselwasen, das auch als „Klein Venedig“ bekannt ist.

Etwas südlich der Stadt Kirchheim unter Teck findet sich zudem die Burg Teck, die imposant auf einem Felsen thront. Auch sie ist ein beliebtes Motiv auf Instagram und Co.

In der Landeshauptstadt locken geschichtsträchtige Bauwerke und Kesselblick

In Stuttgart selbst gibt es ebenfalls jede Menge fotogener Plätze, die – ein gutes Auge vorausgesetzt – like-trächtig in Szene gesetzt werden können. Die Grabkapelle auf dem Württemberg, die oberhalb des Stadtteils Rotenberg thront, ist beispielsweise nicht nur selbst ein lohnendes Motiv. Auf Instagram kursieren etwa spektakuläre Drohnenaufnahmen des Bauwerks. Darüber hinaus bietet sich dem Besucher von hier aus eine fantastische Aussicht über die Weinberge über dem Neckartal.

Im zoologisch-botanischen Garten Wilhelma gibt es nicht nur Pflanzen und Tiere zu bewundern, sondern auch Parkanlagen und sehenswerte Architektur. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden hier rauschende königliche Bälle abgehalten – und auch heute eignet sich die Kulisse noch für Mode-, Pärchen- und anderweitige Fotos. Ebenfalls sehens- beziehungsweise fotografierenswert ist der „Christmas Garden“, der die Wilhelma derzeit in funkelnde Lichter taucht.

Deutlich moderner, aber ebenfalls sehr fotogen, ist die Stadtbibliothek am Mailänder Platz. Der helle Kubus gilt als eine der schönsten Bibliotheken der Welt – und zieht immer wieder Influencer und Instagram-Fotografen an, die dann inmitten der klaren geometrischen Formen posieren.