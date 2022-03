Comeback nach zweijähriger Coronapause Die Tisch & Tafel und das Stuttgarter Weindorf vereint für den Genuss

Auch in harten Zeiten ist es wichtig, den Genuss zu erhalten, also das Gute im Leben. Davon sind die Macher der Tisch & Tafel überzeugt. Nach zweijähriger Coronapause kehrt die Messe in die Alten Kelter zurück – erstmals vereint mit dem Stuttgarter Weindorf.