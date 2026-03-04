Fossilien im Kreis Esslingen: Saisonstart im Urweltsteinbruch Holzmaden – Zeitreise durch die Erdgeschichte

1 Im Schiefersteinbruch können kleine und große Besucher mit Hammer und Meißel Fossilien aus dem Gestein klopfen. Foto: Tobias Tropper

Ein beliebtes Ausflugsziel im Kreis Esslingen öffnet wieder. Im Urweltsteinbruch Holzmaden kann man eigenhändig Fossilien freilegen. Es gibt auch Neues zu entdecken.











Der Umweltsteinbruch Holzmaden startet am 5. März in die Saison – mit neuen Impulsen, wie Sieglinde Kurz vom Management betont. Mit diversen interaktiven Aktionen, Führungen und Vermittlungsangeboten wolle man sich einem breiten Publikum als „lebendiger Ort der Erdgeschichte“ präsentieren.

Drinnen wie draußen bieten sich den Besuchern vielfältige Möglichkeiten. Wer mag, kann sich einen ganzen Tag wie ein Paläontologe fühlen. Denn im Posidonienschiefer-Steinbruch kann jeder selbst zu Hammer und Meißel greifen, um bis zu 180 Millionen Jahre alte Fossilien aus der Jurazeit freizulegen. Die Funde können dann in der Outdoor-Werkstatt bestimmt und bearbeitet werden. Spannung versprechen auch das Geodenknacken und die Schatzsuche im Sandkasten.

In dem kleinen, feinen Museum sind Kristalle, Meteoriten, seltene Mineralien sowie einzigartige Fossilien aus aller Welt zu sehen. „Und auch neue Highlights“, teilt Kurz mit. Besucherinnen und Besucher lernen nicht nur versteinerte Zeugnisse vergangenen Lebens kennen, sondern begegnen nun auch den einstigen Bewohnern des Planeten. Die bestehende Ausstellung ist in der Winterpause nämlich um einen Bereich erweitert worden: die Welt der Dinosaurier. Diese Kombination schafft laut Kurz „eine eindrucksvolle Zeitreise durch die Erdgeschichte“.

Herzstück der Ergänzung ist ein originalgetreuer Nachbau des Skeletts eines Tyrannosaurier Tarbosaurus bataar. Als einer der größten Raubsaurier seiner Zeit beeindruckt er mit seiner massiven Schädelstruktur, den scharfen Zähnen und seiner dynamischen Gestalt. Ergänzt wird die Präsentation durch zwei weitere Dinosaurier in Originalgröße aus dem Trias-Zeitalter: einem Plateosaurus, auch als „schwäbischer Lindwurm“ bekannt, und einem Skelett eines Megalosaurus.

Der Urweltsteinbruch Holzmaden ist bis in den Spätherbst hinein immer Donnerstag bis Sonntag, jeweils von 9 bis 17 Uhr, geöffnet. Alle Informationen zum Angebot, zu speziellen Aktionen etwa an Ostern und Pfingsten sowie zu den Eintrittspreisen findet man online unter: www.urweltsteinbruch.de.