Esslingen wählt am 11. Juli einen neuen Oberbürgermeister oder eine neue Oberbürgermeisterin, der oder die die Geschicke der Stadt in den kommenden acht Jahren wesentlich mitbestimmen wird. Beim Jugendpodium von Komma, Stadtjugendring, Jugendgemeinderat und der Gemeinschaftsredaktion von Eßlinger Zeitung, Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten soll am 5. Juni zur Sprache kommen, was junge Esslingerinnen und Esslinger bewegt.

Esslingen - Politikerinnen und Politiker betonen gern, dass Kinder und Jugendliche unsere Zukunft sind. Dem wird keiner ernsthaft widersprechen. Doch es gilt, die richtigen Schlüsse aus dieser nahe liegenden Erkenntnis zu ziehen und Politik nicht nur für junge Leute, sondern auch mit ihnen zu machen. Noch läuft die Bewerbungsfrist zur Esslinger Oberbürgermeisterwahl am 11. Juli, und schon jetzt haben sich einige Kandidaten in Stellung gebracht. Was sie sich vorgenommen haben, damit Esslingen für die junge Generation attraktiv ist und bleibt, werden sie beim Jugendforum am Samstag, 5. Juni, ab 19 Uhr erläutern. Die Diskussionsrunde, zu der das Jugend- und Kulturzentrum Komma, der Stadtjugendring, der Jugendgemeinderat und die Gemeinschaftsredaktion von Eßlinger Zeitung, Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten zusammen einladen, wird via Internet auf dem Youtube-Kanal von ES-TV übertragen. Eingeladen sind alle Bewerberinnen und Bewerber, die bislang ihre Kandidatur offiziell angemeldet haben.

Diskussion wird live übertragen

Eigentlich hätten die Veranstalter das Jugendpodium gerne in einem voll besetzten Saal mit vielen jungen Zuhörerinnen und Zuhörern präsentiert, doch angesichts der aktuellen Coronalage gilt zumindest vorerst noch das Abstandsgebot. Damit trotzdem alle Interessierten live dabei sein können, werden Max Rech und das vielfach erprobte Komma-Technik-Team eine Liveübertragung organisieren. So können die Zuhörerinnen und Zuhörer die Diskussion via Bildschirm verfolgen. Trotzdem soll das Wort der jungen Esslingerinnen und Esslinger im OB-Wahlkampf besonderes Gewicht erhalten.

Weil das junge Publikum nicht im Saal dabei sein kann, haben sich der Stadtjugendring, der Jugendgemeinderat und das Jugend- und Kulturzentrum Komma, ein Haus des Kreisjugendrings Esslingen, im Vorfeld der Veranstaltung bei jungen Leuten umgehört, was ihnen ganz besonders am Herzen liegt, wo sie in Esslingen noch Nachholbedarf sehen und welche Anregungen und Ideen sie einem künftigen Oberbürgermeister oder ei­ner Oberbürgermeisterin mit auf den Weg geben wollen. Stellvertretend für all die jungen Esslingerinnen und Esslinger, die mit den Veranstaltern über ihre Wünsche und Anliegen für ein kinder- und jugendgerechtes Esslingen gesprochen haben, werden die Moderatoren des Jugendpodiums – Jugendgemeinderätin Vivien Schlesinger und EZ-Redakteur Alexander Maier – die Fragen in die Diskussionsrunde einbringen.

Beginn ist am Samstag um 19 Uhr

An Themen, die junge Menschen in Esslingen beschäftigen und die sie bei ihrem Oberbürgermeister oder ihrer Oberbürgermeisterin künftig gut aufgehoben wissen wollen, fehlt es nicht. Vieles, was die Esslinger Kommunalpolitik insgesamt beschäftigt, ist auch Kindern und Jugendlichen ein Anliegen – man denke nur an die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs, die Schulentwicklung oder eine ernst gemeinte Bürgerbeteiligung. Spannend wird aber auch sein, zu hören, was die OB-Kandidaten vorhaben, um Esslingen für Kinder und Jugendliche attraktiv zu machen und wie sie mit den Auswirkungen von Corona umzugehen gedenken. Und schließlich bietet das Jugendpodium auch Gelegenheit, die Kandidaten-Riege von einer etwas persönlicheren Seite kennenzulernen. Denn jede Wahlentscheidung ist schließlich immer auch Vertrauenssache.

Das Jugendpodium zur OB-Wahl geht am Samstag, 5. Juni, um 19 Uhr auf Sendung. Wer via Internet dabei sein möchte, findet den Zugang unter https://www.esslinger-zeitung.de/ob-wahl-esslingen