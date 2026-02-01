Fortschritte in Ostfildern-Ruit: Neue Unterkunft für Geflüchtete – wie weit ist der Bau?

Neue Unterkunft für Geflüchtete – wie weit ist der Bau?

1 Die Aufträge für die Elektroinstallation und die Installation der Heizungsanlage wurden für die neue Unterkunft für Geflüchtete vergeben. Foto: Markus Brändli

In Ruit entsteht eine neue Unterkunft für Geflüchtete. Welche Fortschritte der Bau macht und wann die ersten Bewohner einziehen könnten.











In der Brunnwiesenstraße in Ruit wird derzeit die Unterkunft für Geflüchtete neu errichtet. Der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) hat jetzt die Arbeiten für die Elektro- sowie die Heizungsinstallation vergeben. Die Bauarbeiten auf dem Gelände der Unterkunft für Geflüchtete in der Brunnwiesenstraße gehen nach Auskunft der Sprecherin von Ostfildern, Tanja Eisbrenner, zügig voran.