Fortschritte in Ostfildern-Ruit: Neue Unterkunft für Geflüchtete – wie weit ist der Bau?
1
Die Aufträge für die Elektroinstallation und die Installation der Heizungsanlage wurden für die neue Unterkunft für Geflüchtete vergeben. Foto: Markus Brändli

In Ruit entsteht eine neue Unterkunft für Geflüchtete. Welche Fortschritte der Bau macht und wann die ersten Bewohner einziehen könnten.

In der Brunnwiesenstraße in Ruit wird derzeit die Unterkunft für Geflüchtete neu errichtet. Der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) hat jetzt die Arbeiten für die Elektro- sowie die Heizungsinstallation vergeben. Die Bauarbeiten auf dem Gelände der Unterkunft für Geflüchtete in der Brunnwiesenstraße gehen nach Auskunft der Sprecherin von Ostfildern, Tanja Eisbrenner, zügig voran.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.