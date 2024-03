Wann startet die neue Fortnite Season?

1 Kampf ums Überleben: Lassen sich in Fortnite bald auch Charaktere aus „Avatar“ spielen? Foto: APN/Zade Rosenthal/Paramount Pictures

Drei Monate dauert eine Season im Koop-Surival-Shooter „Fortnite“. Der am 3. Dezember gestarteten ersten Season des Chapter 5 steht nun das Ende am 8. März bevor. In der Regel werden die Server dann kurz down sein, bevor dann im Laufe des Tages die neue Season gespielt werden kann.

Bereits in der Vergangenheit sorgten die Entwickler immer wieder für Aufstehen mit Kollaborationen, die sich meist auch auf das Setting des Spiels auswirkten. Dazu zählen Musiker, Sportligen, Mode- oder gar Automarken. Häufiger kam es auch zu Zusammenarbeiten mit Produzenten von Filmen und Serien (Disney, Marvel, AdultSwim).

Gerüchte über Avatar-Battle Pass

Die Gerüchte über ein Crossover mit der ehemaligen Fantasy-Zeichentrickserie „Avatar – Der Herr der Elemente“ (original: Avatar – The Last Airbender) scheint nicht unwahrscheinlich.

Erste Infos sind durch den Post auf X (ehemals Twitter) von iFireMonkey, einem bekannten Fortnite-Leaker, gesickert.

Denn in der Welt des zwölfjährigen Aang, dem Herr der Elemente, spielen Kämpfe gegen Feinde und die Unterstützung seiner Gefährten eine ebenso große Rolle wie der Welt Fortnites.

Julian Kornacker von inGame bestätigt die Gerüchte und zeigt erste Animationen in seinem Video.

Avatar-Reihe mit jüngsten Erfolgen

Die Zeichentrickserie „Avatar“ wurde neu verfilmt und ist seit einer Woche auf Netflix als Live-Action-Serie mit Schauspielern streambar. Schon jetzt ist ein globaler Erfolg zu verzeichnen und es wird bereits darüber spekuliert, wann und ob eine zweite Staffel die Fortsetzung macht.