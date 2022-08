1 Infolge der Pandemie findet Weiterbildung oft nicht mehr in Präsenz, sondern in digitalen Formaten statt. Foto: picture alliance/dpa/Monique Wüstenhagen

Tübinger Wirtschaftsforscher haben den Stellenwert von Weiterbildung in den baden-württembergischen Unternehmen untersucht. Der Chef der Arbeitsagentur im Land, Christian Rauch, sieht „Nachholbedarf“ bei den Betrieben.















Weiterbildung ist für den Standort Baden-Württemberg wegen seiner industriellen Ausrichtung von essenzieller Bedeutung – wird sie in den Betrieben vernachlässigt, kann der Südwesten im globalen Wettbewerb abgehängt werden. Insofern beunruhigt es die Arbeitsmarktexperten, wenn das Zentrum für angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) in einer Studie feststellt, dass an dieser Stelle mehr passieren könnte.