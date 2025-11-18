Forscher über Haushaltskrise: „Stuttgart ist keine Stadt am Abgrund“ – Experte warnt Bürger vor Panik

„Stuttgart ist keine Stadt am Abgrund“ – Experte warnt Bürger vor Panik

1 Die Stadt und ihre Bürger müssen zwar den Gürtel enger schnallen, aber René Geißler warnt davor, in Panik zu verfallen. Foto: privat, Archiv

Die Stadtkasse ist leer, das würden bald alle spüren, meint der Finanzbürgermeister. Was macht das mit den Menschen? Wird Stuttgart das neue Ruhrgebiet? Das sagt Forscher René Geißler.











Nach Jahren des Immer-Mehr steckt das wohlhabende Stuttgart in einem tiefen Haushaltsloch. Die drohenden Einschnitte werden alle Menschen deutlich spüren, sagt der Finanzbürgermeister. Ein Gespräch mit dem Verwaltungswissenschaftler René Geißler über kollektive Depressionen, die Unumgänglichkeit des Rasenmähers und die Frage, was die Menschen nun trösten könnte.