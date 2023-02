Im Kreis Garmisch-Partenkirchen Unbekannter füllt Schneckenkorn in Kaffeemaschine in Krankenhaus

Bislang unbekannte Täter haben in einem Krankenhaus in Murnau eine giftige Substanz in eine Kaffeemaschine gekippt. Etwa 190 Menschen tranken Kaffee aus der betroffenen Maschine.