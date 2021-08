1 Platz eins für den Stallardo’21. Foto: oh

Der Rennstall der Hochschule Esslingen hat in der vergangenen Woche im österreichischen Spielberg die Formula Student Austria gewonnen.

Von Petra Pauli

Esslingen - Corona hat auch den Rennstall der Hochschule Esslingen zunächst ausgebremst. Kurz bevor das neue Rennauto im vergangenen Jahr der Öffentlichkeit präsentiert werden sollte, ging Deutschland in den ersten Lockdown. Doch die Studierenden haben die Zeit, als man sich nicht treffen durfte und es nur online einen Austausch gab, gut genutzt. „Wir sind nochmals einen Schritt zurück in die Entwicklung gegangen, jeder hat für sich überlegt, was man noch verbessern und überarbeiten könnte“, sagt Rennstallmitglied Rieke Ehrsam im Rückblick. Im Oktober 2020 ging das Team schließlich in die Fertigungsphase, im März dieses Jahres wurde der neue Flitzer in einer virtuellen Veranstaltung präsentiert. Der „Stallardo ’21“ ist 2,27 Meter lang, 1,50 Meter breit, 1,20 Meter hoch und noch leichter als der Vorgänger. Und das Auto, das mit E 85 betankt wird, hat noch mehr Leistung, hieß es damals bei der Präsentation.