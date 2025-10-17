1 Platz fünf beim Warmfahren im heißen Texas für Max Verstappen. Foto: Eric Gay/AP/dpa

Lando Norris ist der Schnellste, dann aber kommt der einzige Deutsche. Nico Hülkenberg schiebt sich zwischen das McLaren-Duo.











Austin - Lando Norris ist im einzigen Freien Training der Formel 1 zum Großen Preis der USA die schnellste Runde gefahren. Der britische WM-Zweite verwies in der einstündigen Einheit auf dem Circuit of the Americas den einzigen Deutschen im Feld, Nico Hülkenberg, auf den zweiten Platz. Der 38 Jahre alte Rheinländer war im Sauber 0,255 Sekunden langsamer als Norris.

Sprint-Qualifikation noch am späten Abend

Geschlagen geben musste sich ihm aber auch WM-Spitzenreiter Oscar Piastri im zweiten McLaren, der Australier kam auf Rang drei vor Fernando Alonso im Aston Martin und Titelverteidiger Max Verstappen von Red Bull. Allerdings haben die Zeiten und damit auch die Platzierungen nur eine bedingte Aussagekraft, zumal nur ein Freies Training in Austin ansteht. Am späten heutigen Abend deutscher Zeit (23.30 Uhr/Sky) wird die Startformation für das Sprintrennen am Samstag ermittelt.

Im WM-Klassement führt Piastri mit 22 Punkten vor Norris, allerdings warten beide seit drei Rennen auf einen Sieg. 12 der bisher 18 Grand Prix in diesem Jahr gewann entweder Piastri (7) oder Norris (5). Verstappen hat nach dem Wiedererstarken seines Wagens im WM-Klassement aufgeholt, aber immer noch 63 Punkte weniger als Oscar Piastri.